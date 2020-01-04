بتروجت يواجه المريخ ببورسعيد.. وعبدالعال يراهن على الصاعدين

يلتقي اليوم السبت فريق بتروجت مع المريخ بستاد بورسعيد ضمن الجولة الحادية عشر والأخيرة للدور الأول لدوري القسم الثاني مجموعة" القاهرة".

ودفع علاء عبد العال المدير الفني بعدد من الصاعدين في اللقاءات الاخيرة وخاصة مباراة النجوم بالجولة العاشرة، والتي فاز فيها الفريق بهدفين نظيفين

وخاصة اللاعب محمود العالمي لاعب الوسط المهاجم والذى أثني عليه بقوة علاء عبد العال لدوره وقدرته على إحداث الفارق رغم صغر سنه.

ويواجه الفريق البترولي أزمة بسبب سلسلة الخسائر في الفترة الأخيرة وتضاءل فرص

الصعود للدوري الممتاز بعد أن حقق الفريق 12 نقطة في 10 مباريات، محتلا المركز التاسع من بين 12 فريقا، حيث كانت الأمال كبيرة في العودة سريعا لدوري الأضواء والشهرة.

وباتت فرص سيراميكا والقناة ومنتخب السويس الأقرب في التأهل حيث يتصدر الأول برصيد 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن الثاني القناة و8 نقاط عن الثالث منتخب السويس.