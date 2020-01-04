20 لاعبًا في قائمة الشرقية لمواجهة مركز شباب أبوحماد

أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لنادي الشرقية، قائمة الفريق لمواجهة ضيفه مركز شباب أبوحماد، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والأخيرة من الدور الأول بالمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً على ستاد الزقازيق. وضمت القائمة 20 لاعباً كما يلي : حراسة المرمى : إسلام أحمد "إيسو" _ سيد عماد. خط الدفاع : محمود صلاح _ عبدالله الشناف _ سيد مدبولي _ محمد صالح _ أحمد عبدالغني "غنوة". خط الوسط : عمر فتحي _ حمدي مسلم. Advertisements خط الوسط المهاجم : محمد خيري _ محمود أنيس _ محمد إبراهيم عواد "كيكا" _ محمد محمود "تريكة" _ علي الجنايني _ محمود هشام "كهربا" _ محمود عبدالواحد. "كيكا" _ محمد محمود "تريكة" _ علي الجنايني _ محمود هشام "كهربا" _ محمود عبدالواحد. خط الهجوم : علي نصار _ ياسر إبراهيم _ كريم سمير _ حسن ربيع. فيما يغيب كلاً من أحمد صقر للإصابة، وحامد فيصل للإيقاف بسبب حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة الفريق الأخيرة مع نادي عزل شبين. بينما يغيب كل من فرج كمال، حسن ماريو، أحمد السيسي لعدم جاهزيتهم بدنياً.

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