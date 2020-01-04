تعرف على نتائج مباريات اليوم من الدوري الممتاز "أ" لرجال الكرة الطائرة

اقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز "أ" لرجال الكرة الطائرة والتي أسفرت عن النتائج التالية. فوز العاب دمنهور على اكتوبر بنتيجة 3 / 1 ، وفوز وفوز بني سويف على مصر للبترول بنفس النتيجة ، وفوز الترسانة على المنيا بنتيجة 3 / 0 ، وفوز الزهور على جزيرة الودر بنفس النتيجة واخيرا فوز الشرقية للدخان على الداخلية بنتيجة 3 / 2 . 3 / 1 ، وفوز وفوز بني سويف على مصر للبترول بنفس النتيجة ، وفوز الترسانة على المنيا بنتيجة 3 / 0 ، وفوز الزهور على جزيرة الودر بنفس النتيجة واخيرا فوز الشرقية للدخان على الداخلية بنتيجة 3 / 2 . Advertisements وجاء جدول ترتيب الدوري عقب نهاية الجولة السادسة كالتالي :

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