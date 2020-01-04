منتخب اليد يواجه السويد وديا الأحد استعدادا لأمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد بعد غد الأحد مباراة ودية مع منتخب السويد استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي تستضيفها تونس في الفترة من

16 الي 27 يناير الجاري .

وكانت بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد قدغادرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم

الجمعة، ، من صربيا متوجهة إلي السويد للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع قبل السفر الى تونس استعدادا للبطولة.

ويلعب منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد في البطولة الافريقية ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات كينيا وغينيا والكونغو الديمقراطية.