مانشستر سيتي يواجه بورت فالي واستون فيلا ضد فولهام بكأس الاتحاد الانجليزي .. غدا

يلتقى مساء غد السبت فريق مانشستر سيتى مع بورت فالى فى الساعة السابعة والنصف ضمن الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزى. يسعى مانشستر سيتي، للحفاظ على لقبه للعام الثانى على التوالي، بعد تتويجه به فى العام الماضي، خاصة فى ظل صعوبة المنافسة على لقب الدورى الإنجليزي، بعدما ابتعد عن بعد تتويجه به فى العام الماضي، خاصة فى ظل صعوبة المنافسة على لقب الدورى الإنجليزي، بعدما ابتعد عن ليفربول متصدر الدورى بفارق ١٤ نقطة. كما يلتقى أستون فيلا الذى يلعب له محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى أمام فولهام فى الساعة الخامسة، خارج الديار ، وفى السابعة والنصف يواجه مانشستر يونايتد نظيره ولفرهامبتون، وفى نفس التوقيت يواجه ليستر سيتى فريق ويجان أتليتك الذى يلعب له المصرى سام مرسى.

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