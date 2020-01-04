غدا .. برشلونة فى مواجهة صعبة أمام إسبانيول .. وريال مدريد يواجه خيتافى

يستأنف الدورى الاسبانى نشاطه غدا السبت بعد توقف دام 11 يوما بسبب اعياد الميلاد ، حيث يواجه ريال مدريد فريق خيتافى فى الثانية ظهرًا خارج الديار فى الجولة التاسعة عشرة من الدورى الاسبانى، ويسعى الفريق الملكى للعودةللانتصارات، حيث لم يحقق الفوز فى الدورى منذ مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد تعادله فى آخر ٣ مباريات كانت أمام أثليتك بيلباو وبرشلونة وفالنسيا.
ويلتقى برشلونة مع إسبانيول فى الساعة العاشرة فى مواجهة صعبة على أرض الأخير، ويرغب البارسا فى تحقيق الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدورى، حيث يملك ٣٩ نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.
كما يلتقى فالنسيا مع إيبار فى الثانية ظهرًا، ويواجه أتلتيكو مدريد فريق ليفانتى فى السابعة والنصف مساء.
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