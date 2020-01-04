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سيدات الكرة الطائرة يواصلن الاستعداد لمواجهة كينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

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واصلت لاعبات منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة استعدادهن لمواجهة كينيا بعد غد الاحد في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الافريقية طوكيو 2020 ، والتي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 5 وحتى 12 يناير الجاري.

وكانت  بعثة منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات قد وصلت إلى الكاميرون مساء اليوم الجمعة حيث تضم

بعثة مصر 21 فردا ، بواقع 14 لاعبة ، 6 من اعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ورئيس للبعثة ، يشارك فى التصفيات خمسة منتخبات هى مصر والكاميرون وبتسوانا ونيجيريا وكينيا ، ويتأهل إلى طوكيو المنتخب الحاصل على المركز الأول فقط .

وترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة ، واللاعبات هن:

 نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى البرازيلى ماركو مديرا فنيا وأحمد فتحى مدربا عاما وسيد طه مدربا ، وبلال محمد مدربا الأحمال ، ومى محمود حسن محللا تقنيا ، وهدير إبراهيم للعلاج الطبيعي .

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