سيدات الكرة الطائرة يواصلن الاستعداد لمواجهة كينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

واصلت لاعبات منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة استعدادهن لمواجهة كينيا بعد غد الاحد في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الافريقية طوكيو 2020 ، والتي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 5 وحتى 12 يناير الجاري.
وكانت بعثة منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات قد وصلت إلى الكاميرون مساء اليوم الجمعة حيث تضمبعثة مصر 21 فردا ، بواقع 14 لاعبة ، 6 من اعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ورئيس للبعثة ، يشارك فى التصفيات خمسة منتخبات هى مصر والكاميرون وبتسوانا ونيجيريا وكينيا ، ويتأهل إلى طوكيو المنتخب الحاصل على المركز الأول فقط .
وترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة ، واللاعبات هن:
نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى البرازيلى ماركو مديرا فنيا وأحمد فتحى مدربا عاما وسيد طه مدربا ، وبلال محمد مدربا الأحمال ، ومى محمود حسن محللا تقنيا ، وهدير إبراهيم للعلاج الطبيعي .
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