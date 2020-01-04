بيلباو يعرقل إشبيلية ويحرمه من اللحاق بريال مدريد



فشل إشبيلية باللحاق مؤقتاً بريال مدريد ثاني الترتيب، باكتفائه بنقطة التعادل مع ضيفه أتلتيك بيلباو السابع 1-1، الجمعة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يستقبل ليفانتي السبت، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف برشلونة المتصدر والذي يحلّ ضيفاً على خيتافي.



وعاد إشبيلية إلى نتائجه المتقلبة إذ فاز مرة وحيدة في آخر أربع مباريات.



وافتتح الفريق الباسكي التسجيل باكراً عبر أندر كابا بتسديدة ذكية خادعة من داخل المنطقة (15)، لكنّ إشبيلية عادل في الدقيقة 60 بهدف من نيران صديقة سجله أوناي نونييس محاولاً إبعاد كرة عرضية.

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