خطف فريق بلد الوليد، الجمعة، نقطة بالتعادل مع ضيفه ليجانيس بهدفين لكل منهما في الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



بهذا التعادل، ارتفع رصيد بلد الوليد إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد ليجانيس إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 39 نقطة.



أربك ليجانيس حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عبر الدنماركي مارتن بريثويت.



وبعدها بأربع دقائق، أدرك بلد الوليد التعادل عن طريق التركي أنيس أونال لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.



واستعاد ليجانيس التقدم مجددًا في الدقيقة 13 عبر روكي ميسا ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.



ونجح أونال في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 79 لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة. المصدر: الأناضول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلد الوليد يخطف نقطة من ليجانيس في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.