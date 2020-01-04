ريال مدريد يخوض معركة مع برشلونة على نجم برازيلي

يرغب ريال مدريد في ضم موهبة برازيلية جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم كونها تحظى أيضا باهتمام برشلونة.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، يستهدف النادي الملكي رينير جيسوس، نجم فلامنجو، المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2019، ووصيف كأس العالم للأندية.



وسيحق لريال مدريد التعاقد مع اللاعب هذا الشهر، بشكل طبيعي، حيث أكمل عامه السابع عشر، وهو السن القانوني في إسبانيا.



لكنه سيواجه منافسة شرسة من برشلونة ومانشستر سيتي، المهتمين كذلك بالحصول على خدماته.



وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد الريال مع رينير، لن يكون لدعم الفريق الأول، وإنما للكاستيا، وذلك حتى نهاية الموسم الجاري.



ومن المتوقع أن يبلغ سعر رينير 35 مليون يورو، وهو الرقم الذي لن يقبل فلامنجو بأقل منه.





المصدر: موقع كورة

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