رياضة | عاجل.. أول تحرك من ميلان لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تحرك من ميلان لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي ميلان الإيطالي رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ميلان يستهدف ضم توديبو

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي ميلان يرغب في التعاقد مع الفرنسي جان كلير توديبو مدافع نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية.

أول تحرك من ميلان لضم توديبو

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن هناك وفد من نادي ميلان وصل منذ قليل إلى إسبانيا للاجتماع مع توديبو ومعرفة رأيه في الانضمام للنادي.

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كما أشارت الشبكة إلى أن وفد ميلان سيتجه إلى نادي برشلونة مباشرة للتفاوض مع النادي بشأن ضم توديبو هذا الشتاء ومعرفة مطالب النادي.

موقف برشلونة من رحيل توديبو

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي برشلونة لا يمانع في رحيل توديبو عن صفوف الفريق في يناير الجاري ولكن في حالة وصول عرض مناسب له.

كما كشفت التقارير أن توديبو لا يمانع في الرحيل عن برشلونة بسبب عدم مشاركته مع الفريق هذا الموسم رغبة منه في الحصول على فرصة حقيقية مع نادي أخر.

مشاركات توديبو مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك جان كيلر توديبو في 4 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يصنع أو يسجل خلالهم أي أهداف.