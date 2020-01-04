رياضة | رسميا.. "كشري" يقود فريق سوهاج خلفا لـ"رامبو" بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "كشري" يقود فريق سوهاج خلفا لـ"رامبو" بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سوهاج، عن تعاقده مع احمد كشري لاعب الاهلي ومنتخب مصر الالأسبق، لقيادة فريق الكرة فنيا، بالقسم الثاني، خلفا لنبيل محمود رامبو لاعب الزمالك الاٍبق، الذي تقدم بإستقالته قبل ساعات.

وعلم"الخليج 365 الرياضي" إن مسؤلو نادي سوهاج حصلو على موافقة المدير الفني منذ قليل، بعد الجلوس معه في بالقاهرة، ليتولي القيادة الفنية رسميا، بمعاونة أحمد رجب كمدرب عام.

وكان نبيل محمود قاد الفريق السوهاجي في11 لقاء، جمع خلالها 12 نقطة من3 انتصارات، و3 تعادلات، و5 هزائم لينهي الدور الأول بالمركز العاشر، بجدول المسابقة.

وكان سوهاج قد تعرض للهزيمة في آخر مباراة له بالدور الأول، أمام فريق الالومنيوم بهدفين مقابل هدف، وهذا ما دفع المدير الفني بالتقدم بإستقالته