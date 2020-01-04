رياضة | السكة الحديد يواجه حلوان وحرس الحدود ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يواجه حلوان وحرس الحدود ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد مع نظيره فريق حلوان العام، في السادسة مساءاً، على ملعب السكة، ضمن استعدادات الفريقان للدور الثاني، من دوري القسم الثالث.

ويلعب فريق السكة لقاء آخر مع فريق حرس الحدود يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة.

وكان فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور المدير الفني قرر الاستغناء عن 5 لاعبين وهم مصطفى جعفر هدّاف الدور الأول، وأحمد علي مدافع الفريق، وأحمد محمد خنخر، ويوسف الأورغلى، بجانب إعاره ياسر رضا إلى فريق العبور.

وثم التعاقد مع 3 لاعبين وهم أسامة صبحى مدافع فريق البلاستيك، ومحمد جمعة مهاجم فريق اسكو وكواكو لاعب البنك الاهلي الشقيق الأصغر لمحمد كوفي لاعب سموحه الحالي.

ويحتل فريق السكة المركز الأول في المجموعة السادسة للقسم الثالث برصيد 29 نقطة.