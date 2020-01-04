رياضة | تصرف "ساسي" يقربه من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف "ساسي" يقربه من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك جماهير الأبيض بمتابعة حساب نادي أهلي جدة السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات الماضية.

وطلب ساسي من الجهاز الفني للزمالك السفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته وهو الأمر الذي وافق عليه المدير الفني الفرنسي كارتيرون وأمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وبعد ساعات من سفره إلى تونس قام اللاعب بمتابعة حساب نادي أهلي جدة على تويتر ليثير جدلاً كبيراً حول رغبته في الانضمام للفريق السعودي.

واكد الموقع الرسمي للنادي أنه من المقرر أن يعود ساسي للانتظام في تدريبات الفريق، بعد لقاء طنطا، خاصة أنه لن يشارك في اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.