رياضة | خاص - شبان قنا يتعاقد مع 3 لاعبين استعدادا للدور الثاني من الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - شبان قنا يتعاقد مع 3 لاعبين استعدادا للدور الثاني من الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الجهاز الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، صفقاته الشتوية، للفريق بحسم صفقة ثلاثية، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية،، قبيل انطلاق منافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

نجح كمال الزين المدير الفني للشبان، في ضم محمد مجدي الظهير الأيسر لفريق سمنود، في صفقة انتقال حر للاعب لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق.

كما نجح في إبرام صفقة من العيار الثقيل، بضم شهاب شفيق مهاجم الجزيرة المطروح، الذي يلعب في مركز رأس الحربة.

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وجاءت الصفقة الثالثة، عودة اللاعب أحمد سمير لاعب وسط مهاجم الذي شارك مع عديد من الأندية منها الألومنيوم، وقنا وديروط.

وعلم "الخليج 365 الرياضى" أن هناك لاعب من ساحل العاج مواليد 97، خاض تدريب اليوم تمهيدا لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن فريق الشبان المسلمين بقنا، أنهى منافسات الدور الاول، بالمركز الرابع بجدول المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة.