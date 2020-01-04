رياضة | متي موعد مباراة النصر والتعاون في نهائي كأس السوبر السعودي؟.. النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة اليوم 4 / 1 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متي موعد مباراة النصر والتعاون في نهائي كأس السوبر السعودي؟.. النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة اليوم 4 / 1 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم موعد مع مباراة كأس السوبر السعودي، بين النصر والتعاون، المقامه على أرض ملعب الجوهرة المشعة ، يدخل فريق النصر المباراة وهو حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، النسخة السابقة، اما فريق التعاون، فيدخل مباراة اليوم وهو حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين النسخة الاخيرة.

يذكر أن فريق التعاون قد فاز في مسابقة كأس الملك السعودي، على فريق الهلال في نصف نهائي البطولة، ثم في مباراة قوية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فاز على فريق الاتحاد ليحصد لقب أكبر مسابقات الممكلة كأس خادم الحرمين.

موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة النصر والتعاون اليوم السبت الرابع من شهر يناير 2020، والذي يوافق التاسع من جمادي الاول 1441، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وهي المشهورة باسم الجوهرة المشعة، في المواقيت التالية:-

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الساعة الـ20:15 مساءً بتوقيت السعودية وتركيا.

الساعة الـ19:15 مساءً بتوقيت مصر والسودان.

الساعة الـ18:15 مساءا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة الـ21:15 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و قطر.

وسوف تنقل مباراة النصر والتعاون على قناة السعودية KSA Sports 1 HD على النايل سات و القمر العرب سات، بتعليق كلام من فارس عوض و سمير المعيرفي فى سهرة كروية رائعة.