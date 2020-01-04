رياضة | محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان من طلب صفقتين من داخل النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وطلب أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي من المهندس إبراهيم عثمان تفعيل بنود صفقة انتقال محمود متولي للأهلي في الصيف الماضي، والتي تنص على حصول الإسماعيلي على 15 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال لاعبين من الأهلي للإسماعيلي، لاعب بصفة نهائية ولاعب آخر على سبيل الإعارة.

وجاء تفكير أعضاء الإسماعيلي بتنفيذ بند صفقة محمود متولي مع الأهلي لحاجة الفريق لصفقات جديدة لتعزيز الصفوف وإخماد ثورة غضب الجماهير.

وينوي الإسماعيلي التعاقد مع الثنائي صالح جمعة لاعب وسط الأهلي بالإضافة للتعاقد مع حسين السيد الظهير الإيسر للفريق.