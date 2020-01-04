الامارات | كايو يهنئ ليما بدخوله نادي الــ 100

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يهنئ ليما بدخوله نادي الــ 100 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل لاعب فريق العين، البرازيلي كايو كانيدو، تهنئة إلى زميله السابق ومواطنه قائد فريق الوصل فابيو ليما، بعد تخطيه حاجز الـ100 هدف مع فريق الوصل في تاريخ دوري الخليج العربي، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2014-2015.

وقال مهاجم العين كايو، الذي لعب بجوار ليما قبل الانتقال بداية الموسم الحالي لصفوف «الزعيم» في تصريحات صحافية: «أنا سعيد لوصول ليما لهذا العدد من الأهداف، إنه أمر رائع بالنسبة له».