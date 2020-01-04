الامارات | الأبيض الأولمبي يؤدي أولى حصصه التدريبية في بانكوك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض الأولمبي يؤدي أولى حصصه التدريبية في بانكوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أمس، أولى حصصه التدريبية في العاصمة التايلندية بانكوك، ضمن معسكره الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.

وشارك في المران الأول الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية المخصصة لتدريبات منتخبنا كل اللاعبين الذين استدعاهم المدير الفني ماسيج سكورزا. وكانت البعثة وصلت إلى بانكوك صباح أمس، برئاسة غانم مبارك الهاجري، عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.

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وقال مدير المنتخب الأولمبي جمال بوهندي، في تصريح صحافي، إن المعسكر الحالي يُمثل أهمية كبرى، كونه الأخير قبل خوض غمار النهائيات، مؤكداً أن المنتخب سيخوض حصصاً تدريبية بجانب التجربة الودية أمام أحد الفرق التايلندية، الثلاثاء المقبل، قبل التوجه إلى مدينة بوريرام، التي ستحتضن مباريات المجموعة الرابعة.

وأوضح بوهندي أن القائمة تشهد وجود 27 لاعباً، إلا أنها ستتقلص إلى 23 لاعباً فقط، قبل يوم واحد من الاجتماع الفني، حسب لوائح البطولة.

ويفتتح منتخبنا مشواره في النهائيات بمواجهة منتخب فيتنام يوم 10 يناير، فيما يواجه منتخب كوريا الشمالية يوم 13 يناير، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأردن يوم 16 يناير.