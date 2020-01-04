الامارات | مدرب العين الجديد.. خريج «مدرسة جوزيه مورينيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين الجديد.. خريج «مدرسة جوزيه مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت شركة نادي العين لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، للإشراف على «الزعيم» خلفاً للمدرب المؤقت العراقي غازي فهد. ويعتبر إيمانويل خريج مدرسة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، حين كان لاعباً تحت قيادته في الفترة الذهبية التي قاد فيها مورينيو بورتو البرتغالي إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2004.

ويبلغ إيمانويل 44 سنة، وستكون مباراة الجمعة المقبل أمام فريق النصر في نصف النهائي لكأس الخليج العربي التحدي الرسمي الأول أمام المدرب البرتغالي الذي سيكون مطالباً بإعادة بريق «الزعيم» وقيادته للوصول إلى المباراة النهائية للمسابقة، كون ذلك سيعطي انطباعاً جيداً عنه لدى الجماهير العيناوية.

ووجدت اللجنة الفنية في نادي العين في المدرب البرتغالي كل الصفات التي يحتاجونها بداية من توسطه في العمر، ولديه خبرة كبيرة كلاعب كرة قدم وهو ما يساعده على فهم الحالة النفسية لدى كل اللاعبين، بجانب امتلاكه للشخصية التي تساعده على بث روح الحماسة في اللاعبين ورفع الروح المعنوية لديهم.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس، أن المدرب الجديد لديه الطموح والشغف اللازمين لقيادة «الزعيم» في الفترة المقبلة للذهاب بعيداً في بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب الاستمرار في المنافسة في لقب دوري الخليج العربي رغم اتساع الفارق إلى ثماني نقاط مع شباب الأهلي المتصدر برصيد 29 نقطة.

وقال العويس لقناة أبوظبي الرياضية إنه كان من الصعب بالنسبة لهم التعاقد مع مدرب في وقت وجيز بعد إقالة المدرب الكرواتي إيفان ليكو، وكشف العويس عن الطريقة التي تم بها التعاقد مع بيدر إيمانويل، وقال: «كان أمامنا 10 مدربين للاختيار من بينهم تمت تصفيتهم لخمسة، وأجرينا معهم مقابلات، وتوصلنا أخيراً للتعاقد مع ايمانويل لأننا نشعر بأن لديه الطموح والشغف».

وكان إيمانويل شاهداً على تتويج بورتو بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2004، إذ دخل بديلاً في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني للمباراة النهائية، والتي انتهت لمصلحتهم بثلاثية نظيفة أمام موناكو الفرنسي. وقال مورينيو في تصريحات سابقة عن بيدرو إيمانويل حينما كان لاعباً في بورتو: «بيدرو هو بمثابة المدرب داخل أرضية الملعب، يمتلك القدرة على معرفة نقاط القوة والضعف في الخصم».

يذكر أن بيدرو ايمانويل قاد فريق التعاون السعودي إلى لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب فريق اتحاد جدة 2-1 في النسخة الماضية، كما فاز قبل ذلك بكأس قبرص مع أبولون ليماسول، وآخر تجربة له كانت قصيرة جداً مع ألميريا الإسباني هذا الموسم، حيث تمت إقالته.

وقع اختيار نادي العين على بيدرو إيمانويل بعد المفاضلة بين 10 مدربين.

بطاقة فنية

■بيدرو إيمانويل

■العمر: 44 سنة

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■لعب لأندية عدة في البرتغال أبرزها بورتو وحقق معه لقب أبطال أوروبا عام 2004

■لعب لمنتخب البرتغال تحت 21 سنة

المسيرة التدريبية

■ مساعد مدرب في بورتو (2010 - 2011)

■ مدرب أكاديميكا البرتغالي (2011 - 2013)

■ أروكا البرتغالي (2013 - 2015)

■ أبولون ليماسول القبرصي (2015 - 2016)

■ إيستوريل البرتغالي (2017)

■ التعاون السعودي (2018 - 2019)

■ ألميريا الإسباني (2019)