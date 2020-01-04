شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لتوتنهام بعد إصابة هارى كين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه هارى كين، نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزى، الغياب عن الملاعب فترة طويلة عقب إصابته فى أوتار الركبة فى مستهل مباريات الفريق اللندنى فى العام الجديد.

واضطر كين لعدم استكمال مباراة توتنهام ومضيفه ساوثهامبتون، التى انتهت بخسارة الضيوف 1/0، فى المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدورى الإنجليزى.

وأعلن البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، تعرض النجم الإنجليزى الدولى للإصابة فى المباراة.

وقال مورينيو، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء: «لا يمكننى حتى هذه اللحظة القول إنه يعانى من تمزق فى الأوتار أو أن الإصابة مجرد شد بسيط».

أضاف مورينيو: «هارى ليس ماكينة، لذلك فإنه ليس بمنأى عن الإصابة».

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يُذكر أن توتنهام، الذى تلقى خسارته السابعة فى البطولة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وستة تعادلات، يحتل المركز السادس حاليا برصيد 30 نقطة.

على جانب آخر، كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن إدارة فريق توتنهام حددت مطالبها المادية من أجل الموافقة على بيع الدنماركى كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة إن توتنهام طلب من إنتر ميلان الحصول على 20 مليون يورو كحد أدنى من أجل التنازل عن نجمه الدنماركى كريستيان إريكسن فى يناير، وكان نجم السيبرز قد أخطر مسؤولى النادى بأنه لن يجدد عقده المنتهى فى الصيف المقبل لرغبته فى الرحيل فى انتقالات الشتاء. وأضافت الصحيفة أن توتنهام استقر على بيع إريكسن فى يناير بدلًا من خسارته مجانًا فى الصيف، وذلك من أجل استثمار أموال صفقته فى تعزيز تشكيلة المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن إنتر ميلان أجرى اتصالات هاتفية مع ممثلى كريستيان إريكسن منذ أواخر شهر نوفمبر، ولاتزال هذه المفاوضات مستمرة حتى الآن، لكنه سيكون بحاجة لتلبية مطالب السيبرز المالية، من خلال دفع 20 مليون يورو فى حالة إنهاء صفقة إريكسن.

وأشارت إلى أن مسؤولى إنتر ميلان يتطلعون للحصول على كريستيان إريكسن مجانًا فى الصيف، نظرًا لتكاليف الصفقة المالية والمتمثلة فى رواتب اللاعب والعمولات، بالإضافة أيضًا إلى رسوم الصفقة.

يُذكر أن كريستيان إريكسن لعب 23 مباراة مع توتنهام منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالها ثلاثة أهداف.