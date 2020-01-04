شكرا لقرائتكم خبر عن «دولى» اليد يشيد باستعدادات مصر لاستضافة مونديال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد باستعدادات مصر لاستضافة كأس العالم 2021 وأكد ثقته فى قدرة مصر على تنظيم البطولة فى أفضل صورة كما حدث وأبهرت العالم فى تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. جاء ذلك خلال تفقده مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وهى ضمن الصالات الرياضية التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١.

وتضم الصالة الرياضية المغطاة مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، والأكاديمية الإفريقية لكرة اليد.

وقال وزير الرياضة إن صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتى تتسع لـ٤٥٠٠ ألف متفرج سوف تكون إضافة للبنية التحتية الرياضية، لافتا إلى أن مصر حاليا تعيش طفرة ونهضة رياضية كبرى سواء على صعيد الإنجازات والبطولات أو الإنشاءات الرياضية.

وفى سياق متصل أثنى وزير الشباب والرياضة على الأعمال بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد «صبحى»، أنه تم الانتهاء من إنشاء الصالة بنسبة ٩٥ ٪ وأن العمل يجرى على قدم وساق بمشروع إنشاء المدينة الرياضية ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية هذا العام بشكل كامل، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه من الإعمال الإنشائية المطلوبة والتى جاءت وفقا للنظم والمعايير الدولية، يعد إضافة كبيرة للبنية التحتية الإنشائية، والتى سيكون لها عظيم الأثر على الحركة الرياضية المصرية، لتكون المدينة واحدة من المشروعات المهمة التى ستساهم فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وواحدة من أهم المنشآت الرياضية التى ستكون جاذبة للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

وتابع الوزير أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد إقامة فعاليات إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد، التى تستضيفها مصر فى عام 2021، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية التى ستتضمنها المدينة بسعة 7000 فرد على مساحة 10 آلاف متر، علاوة على استضافة البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الرياضية.

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وأوضح وزير الرياضة، أنه من المتوقع أن يكون هناك افتتاح تجريبى للصالة المغطاة قريبا وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة أماكن الخدمات والتى تضم أماكن للمشجعين، والأماكن المجهزة للصحفيين والإعلاميين.

كما اطلع «صبحى» على حجم الإنجاز المتحقق بمنشآت المدينة حيث تم الانتهاء منها بنسبة 95%.

يذكر أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن مجمع ملاعب كرة قدم يشمل 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية بها ملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية، وملاعب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى صالات للألعاب القتالية وصالة ذوى احتياجات خاصة، وصالة جمباز ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعى، ومجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبى مغطى وآخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانيزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضى ومبنى لملاعب الإسكواش.

وفى نفس السياق تفقد الدكتور أشرف صبحى مبنى وزارة الشباب والرياضة الجديد بالعاصمة الإدارية والمقرر الانتقال إليه خلال هذا العام. فى سياق مختلف، افتتح وزير الشباب والرياضة الدورة التدريبية الرابعة والعشرين للقادة الرياضيين بالشركات، والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام الرياضى للشركات، برئاسة الدكتور حسنى غندر، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2019 حتى 4 يناير 2020 بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالاتحاد العام الرياضى للشركات لأنه يغطى القطاع الأهم، وهو قطاع العمال، ويتيح لهم ممارسة الرياضة، أحد مقومات التنمية، ما ينعكس على زيادة الإنتاج، ويكون له أثر إيجابى كبير على هذا القطاع المهم، ونجاح هذه الدورة، التى أُقيمت على مدار 24 عامًا.

وتطرق «صبحى»، خلال حديثه، إلى أهمية التسويق الرياضى فى المجتمع المصرى فى الفترة الحالية، مع ضرورة العمل على تلبية احتياجات السوق، مضيفًا أن الوزارة تقوم بجهودها فى تطوير عملية التسويق الرياضى فى مصر والعمل على فتح الأسواق أمام الجميع للمنافسة، وأن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب، بجانب القطاع الخاص، من أجل التنسيق والعمل معًا على رفع كفاءة الأعمال المقدمة.

واستمع الوزير إلى رؤى الدارسين ومقترحاتهم واستفساراتهم حول تعديل قانون الرياضة، واللائحة المنظمة لانتخابات مجالس إدارات الشركات، والخطط المستقبلية للاتحاد العام الرياضى للشركات ودعم الوزارة للاتحاد.