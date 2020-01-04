شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يسعى لضم نجم انتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 يرغب نادي ​ميلان​ الإيطالي بحسم صفقة المدافع الفرنسي ​جان كلير توديبو​، لاعب ​برشلونة​ الإسباني، بعد التعاقد مع النجم السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​.

وبحسب الصحفي الإيطالي "جانلويكا دي ماريزيو"، وصل وفد من نادي ميلان إلى مدينة برشلونة. Advertisements ويتفاوض مسؤولو ميلان مع برشلونة لضم المدافع الفرنسي الشاب. وتشير التقرير إلى أن الوفد الممثل لميلان يجتمع الآن مع توديبو لبحث بعد التفاصيل مع المدافع الشاب ومحاولة إقناعه بمشروع الفريق. وإذا تم التوصل لاتفاق مع توديبو، سيتجه وفد ميلان إلى إدارة برشلونة مباشرة لحسم الصفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يسعى لضم نجم انتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.