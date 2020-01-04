شكرا لقرائتكم فايلر مدرب الأهلى مرشح لتدريب غانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشارت تقارير صحفية بلجيكية أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، دخل ضمن دائرة المرشحين لتدريب منتخب غانا خلفًا لكويسى أبياه الذى أقيل من منصبه بعد القرار الذى اتخذه مجلس إدارة الاتحاد الغاني لكرة القدم الجديد بتوجيه الشكر لكل مدربي المنتخبات الوطنية في جميع المراحل والفئات السنية.

ونشر موقع "فوتي بول نيوز" البلجيكي، تقريرًا يؤكد أن رينيه فايلر مدرب الأهلي والذى سبق له الإشراف على تدريب اندرلخت البلجيكي، من أبرز المدربين المرشحين لقيادة منتخب غانا خلفا بعدما تم ترشيح المدرب عقب نتائجه المميزة مع الأهلي منذ توليه المسئولية مطلع الموسم الجاري.

وأوضح الموقع البلجيكي أن استهداف فايلر يرجع إلى رغبة مسئولى اتحاد الكرة الغاني في تكوين منتخب قوي للمنافسة على التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.