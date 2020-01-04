شكرا لقرائتكم 40 ألف جنيه راتب مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مبلغ 40 ألف جنيه راتبا شهريا لحسام الزناتي مدير لجنة المسابقات الجديد باتحاد الكرة والذي أسند إليه المهمة خلفا لعامر حسين الذي فضل ترك المهمة مع بداية الموسم الحالي.

ويعد راتب حسام الزناتي هو الأعلي داخل اتحاد الكرة بالنسبة لموظفي الجبلاية فى الوقت الحالى.

يذكر أن عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أدلى بتصريحات مهمة وأكد على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد ، وعزمها الأكيد على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات.

أضاف الجنايني أن ضيق الوقت المتاح أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة أمامها لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدما في كل منها , غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلا مع أي إدارة تتولى شئون الاتحاد ، مشيرا إلى ما حدث في موضوع تقنية VAR الذي نسعى لإتمام التعاقد على تنفيذه في الملاعب المصرية لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة .

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وأوضح الجنايني أن موضوع VAR اتبعت فيه اللجنة كافة الإجراءات القانونية لمواجهة كل تفاصيله حتى هذه المدة ( 3 سنوات ونصف ) التي تتجاوز عمر اللجنة الخماسية ، وفي انتظار موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة، لتجاوز أي عقبات قانونية في هذا الصدد.

وأضاف: لقد اخترنا في هذا المشروع سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع و الذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ ( 3 سنوات ونصف ) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة ، مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.

أشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم أن المشاكل الكثيرة التي واجهت المسابقات المصرية بسبب التحكيم وأهمية الارتقاء بكافة عناصر اللعبة كان أحد الأسباب الرئيسية لإصرارنا على المضي في موضوع VAR رغم ثقتنا في التحكيم المصري الذي يعتريه بعض المشاكل ، وهي مشاكل تعترض التحكيم على مستوى العالم ، ولم تقصر لجنة الحكام المصرية في العمل على تلاشيها بتكثيف العمل على تطوير المنظومة والارتقاء بعناصرها دون التهاون في التعامل مع بعض الأخطاء التحكيمية ومواجهتها حتى بدون إعلان ، إلا أن لجنة الحكام مع المسئولين عن إدارة الاتحاد لم ولن يسمحا بعدم مواجهة هذه الأخطاء.