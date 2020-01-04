شكرا لقرائتكم أفضل 5 لاعبين مصريين احرازاً للاهداف بالدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحترف أكثر من لاعب مصري بالدوري السعودي، فيوجد من حقق نجاح كبير هناك و ترك بصمه و منهم لم يحقق أي نجاحات تذكر.

فيأتي محمود كهربا أبرز اللاعبين الذين حققوا نجاحات بالدوري السعودي مع اتحاد جدة عندما أعير من الزمالك لمدة موسمين، و حقق عماد متعب نجاحات ايضاً مع الاتحاد عندما خرج اعارة من الأهلي موسم 2008/2009، و لكن لم تنجح تجربته الثانيه مع التعاون موسم 2017.

و حقق شيكابالا نجاحاً مع الرائد السعودي بالرغم من نتائج الفريق المذبذبه حينهما و قدم أداء مميز و قادهم للاستمرار بالدوري السعودي موسم 2017/2018، بعد لعب مباراة فاصله، و يأتي أحمد علي من ضمن اللاعبين الذين حققوا نجاحات في السعودية مع الهلال و لكنه لم يستمر طويلاً بسبب الإصابة و نفس الحال لحسني عبد الربه الذي قدم أداء مميز مع النصر.

و نستعرض معكم أفضل الهدافين المصريين بالدوري السعودي:ـ

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كهربا مع اتحاد جدة

لعب: 44 مباراة، أحرز: 20 هداف





عماد متعب مع اتحاد جدة

لعب:24 مباراة، أحرز: 13 هدف





شيكابالا مع الرائد

لعب: 20 مباراة، أحرز: 10 أهداف





احمد على مع الهلال

لعب: 21 مباراة، أحرز 5 أهداف





حسني عبد ربه مع اتحاد جده و النصر

لعب:29 مباراة، أحرز: 6 أهدف