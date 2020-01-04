تعرف على رسائل مدرب الإسماعيلي للاعبيه

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جدة - عمرو شويل عقد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى اجتماعا مع لاعبيه اليوم، قبيل مران الفريق الذي أقيم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

ويستعد الفريق لمباراته المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها الثلاثاء القادم على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الــ12 للمسابقة المحلية.

وأكد السلحدار على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه خلال المران، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأي لاعب مقصر بصفوف الفريق.

وشدد مدرب الإسماعيلى على أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق ، مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية.

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وأختتم حديثه بأنه يجب على جميع اللاعبين اعلاء مصلحة الفريق والسعى نحو استعادة سكة الانتصارات من أجل اعادة البسمة على وجوه الجماهير المحبة للكيان.

وتأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء القادم ، فى إطار الأسبوع الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش.

يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.