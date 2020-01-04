شكرا لقرائتكم طارق يحيى معلقا على برودة الجو: "لعبنا فى التجمد الخامس ايه التلج ده" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش توقيت خوض مباراة فريقه أمام وادى دجلة فى ظل برودة الطقس قائلا :" طالما هو ماتش واحد انهاردة ليه منلعبش بدري بدل الثلج اللي احنا فيه ده احنا لعبنا فى التجمد الخامس".

عبر طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن سعادته بعد فوز فريقه على وادى دجلة بنتيجة 3 / 1 بالمباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى استضافها ملعب ستاد بتروسبورت .

أكد المدير الفنى لطلائع الجيش فى تصريحات لـقناة "أون سبورت" أن فريق وادى دجلة منافس صعب مشيرا إلى أنه يعذب الكرة ويرهق خصمه بصورة كبيرة نتيجة الكثير من التمريرات التى يقوم بها فى أرض الملعب موجها الشكر للاعبيه على الأداء الجيد الذى ظهروا عليه فى مباراة اليوم.