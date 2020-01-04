شكرا لقرائتكم طارق يحيى معلقا على برودة الجو: "لعبنا فى التجمد الخامس ايه التلج ده" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش توقيت خوض مباراة فريقه أمام وادى دجلة فى ظل برودة الطقس قائلا :" طالما هو ماتش واحد انهاردة ليه منلعبش بدري بدل الثلج اللي احنا فيه ده احنا لعبنا فى التجمد الخامس".
عبر طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن سعادته بعد فوز فريقه على وادى دجلة بنتيجة 3 / 1 بالمباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى استضافها ملعب ستاد بتروسبورت .
أكد المدير الفنى لطلائع الجيش فى تصريحات لـقناة "أون سبورت" أن فريق وادى دجلة منافس صعب مشيرا إلى أنه يعذب الكرة ويرهق خصمه بصورة كبيرة نتيجة الكثير من التمريرات التى يقوم بها فى أرض الملعب موجها الشكر للاعبيه على الأداء الجيد الذى ظهروا عليه فى مباراة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى معلقا على برودة الجو: "لعبنا فى التجمد الخامس ايه التلج ده" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.