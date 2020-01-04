أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأمن يوافق على حضور 3500 مشجع فى الدورى بداية من 15 يناير
الأمن يوافق على حضور 3500 مشجع فى الدورى بداية من 15 يناير
وافقت اللجنة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء سليمان شتا ، علي حضور 3500 متفرج في مباريات الدوري المقامة في محافظة القاهرة، بداية من مباراة الأهلي وطنطا المقرر لها المقرر لها الخامس عشر من الشهر الجاري بإستاد السلام، والتي تقام علي استاد السلام، وعقدت مديرية أمن القاهرة في الثانية من ظهر اليوم اجتماعا مع أندية الاهلي وطنطا والزمالك وإنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة وبيراميدز وحرس الحدود وإف سي مصر بقسم شرطة النزهة؛ للاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بعودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز.
الطلائع يتخلص من لعنة الزمالك ويعود للانتصارات بعد غياب ثلاث مباريات
تخلص فريق طلائع الجيش من لعنة الانتصار على الزمالك، وعاد للفوز بعد غياب ثلاث مباريات متتالية تعرض خلالها للخسارة مرتين أمام الجونة والمصريى وحقق تعادل وحيد أمام أسوان.
عمرو الجناينى: عقد شركة الـvar مدته 3 سنوات ونصف.. ونواجه أخطاء الحكام بحزم
أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد وعزمها الأكيد على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات.
اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى المصرى
رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.
اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح وطارق حامد قبل احتفالية جوائز الأفضل
حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، على دعم الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وطارق حامد نجم الزمالك قبل 5 أيام من حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل، حيث ينافس طارق حامد على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء، بينما ينافس صلاح على لقب أفضل لاعب محترف خارج القارة.
الأشعة تؤكد تحسّن حالة رمضان صبحي وإمكانية تقليل مدة غيابه عن الأهلي
أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي لاعب الاهلي مؤخراً تحسن واضح في إلتئام مزق العضلة الخلفية الذي تعرض لها اللاعب مؤخراً بشكل يُبشّر بعودة رمضان للتدريبات الجماعية قبل المدة التى تم الإعلان عنها عند إصابة اللاعب يوم 17 ديسمبر الماضي في مران الفريق حيث تم تشخصية الإصابة على إنها مزق في العضلة الخلفية وتحتاج فترة تصل لـ6 أسابيع للتعافي من الإصابة.
سعد سمير يبدأ مرحلة التأهيل عقب جراحة وتر اكيلس
نشر سعد سمير مدافع فريق الأهلى، صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام عقب إجراء جراحة ناجحة في وتر اكيل سفى المانيا يوم الاربعاء الماضى وبداية مرحلة التأهيل .
أمير مرتضي عن متابعة ساسي لأهلى جدة: كل لاعب هيعمل متابعة لحساب هنعمل موضوع؟
علق أمير مرتضي منصور المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، علي ما شهدته مواقع تواصل الاجتماعي من أنباء كثيرة متضاربة حول الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عقب سفره بعد نهاية مباراة فريقه أمام أسوان، في الجولة الحادية عشر من منافسات بالدوري الممتاز، قائلا:"ساسي تحدث معنا وحصل علي إذن بالسفر فأين الأزمة في ذلك؟!".
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