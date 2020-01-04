أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأمن يوافق على حضور 3500 مشجع فى الدورى بداية من 15 يناير

الأمن يوافق على حضور 3500 مشجع فى الدورى بداية من 15 يناير

وافقت اللجنة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء سليمان شتا ، علي حضور 3500 متفرج في مباريات الدوري المقامة في محافظة القاهرة، بداية من مباراة الأهلي وطنطا المقرر لها المقرر لها الخامس عشر من الشهر الجاري بإستاد السلام، والتي تقام علي استاد السلام، وعقدت مديرية أمن القاهرة في الثانية من ظهر اليوم اجتماعا مع أندية الاهلي وطنطا والزمالك وإنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة وبيراميدز وحرس الحدود وإف سي مصر بقسم شرطة النزهة؛ للاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بعودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز.

الطلائع يتخلص من لعنة الزمالك ويعود للانتصارات بعد غياب ثلاث مباريات

تخلص فريق طلائع الجيش من لعنة الانتصار على الزمالك، وعاد للفوز بعد غياب ثلاث مباريات متتالية تعرض خلالها للخسارة مرتين أمام الجونة والمصريى وحقق تعادل وحيد أمام أسوان.

عمرو الجناينى: عقد شركة الـvar مدته 3 سنوات ونصف.. ونواجه أخطاء الحكام بحزم أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد وعزمها الأكيد على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات. اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى المصرى رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح وطارق حامد قبل احتفالية جوائز الأفضل حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، على دعم الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وطارق حامد نجم الزمالك قبل 5 أيام من حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل، حيث ينافس طارق حامد على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء، بينما ينافس صلاح على لقب أفضل لاعب محترف خارج القارة. Advertisements الأشعة تؤكد تحسّن حالة رمضان صبحي وإمكانية تقليل مدة غيابه عن الأهلي أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي لاعب الاهلي مؤخراً تحسن واضح في إلتئام مزق العضلة الخلفية الذي تعرض لها اللاعب مؤخراً بشكل يُبشّر بعودة رمضان للتدريبات الجماعية قبل المدة التى تم الإعلان عنها عند إصابة اللاعب يوم 17 ديسمبر الماضي في مران الفريق حيث تم تشخصية الإصابة على إنها مزق في العضلة الخلفية وتحتاج فترة تصل لـ6 أسابيع للتعافي من الإصابة.