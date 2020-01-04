شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الجمعة 3 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك العديد من الأخبار الهامة اليوم الجمعة 3/1/2020 ، جاء فى مقدمتها، دخول أبو جبل ضمن افضل 3 تصديات في دوري ابطال افريقيا ، ومشاركة جنش في التدريبات الجماعية، وعقد جلسة من كارتيرون المدير الفني للفريق مع محمود علاء وأشرف بن شرقي قبل مران اليوم استعدادا لطنطا المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري.

اسلام جابر ينتظر فرصة مع الزمالك امام طنطا في مواجهة الاحد

ينتظر اسلام جابر لاعب الزمالك الحصول علي فرصة في مباراة فريقه المقبلة امام فريق طنطا والمقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 بالدوري ، حيث دخل جابر حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مؤخرا وبدأ في منحه فرص المشاركة لدقائق قليلة في المباريات السابقة.

مران الزمالك.. جلسة لكارتيرون مع محمود علاء وبن شرقى وظهور حازم إمام

شهد مران فريق الزمالك جلسة مطولة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ومحمود علاء مدافع الفريق تضمنت الحديث معه عن بعض الأمور الفنية ومنحه تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران ، كما عقد كارتيرون جلسة فنية مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال تدريبات اليوم لإبداء بعض النصائح الفنية له وتنفيذ بعض الأدوار المطلوبة منه في المباريات الفترة المقبلة ، وأكد كارتيرون للاعب في نهاية المران على أهمية دوره في الفريق وأنه أحد العناصر الهامة في هجوم الفريق.

محمد أبو جبل ضمن أفضل 3 تصديات في دوري أبطال أفريقيا

تواجد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ، ضمن أفضل 3 تصديات، شهدتها منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك في مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد التي انتهت بتعادل الفريقين 1/1 ضمن مبايات المجموعة الاولي لدور المجموعات بالبطولة، واستعرض الحساب الرسمى للاتحاد الافريقى "كاف"، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، فيديو لأفضل تصديات الجولة الثالثة لدوري أبطال افريقيا.

Advertisements

أمير مرتضي عن متابعة ساسي لأهلى جدة: كل لاعب هيعمل متابعة لحساب هنعمل موضوع؟

علق أمير مرتضي منصور المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، علي ما شهدته مواقع تواصل الاجتماعي من أنباء كثيرة متضاربة حول الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عقب سفره بعد نهاية مباراة فريقه أمام أسوان، في الجولة الحادية عشر من منافسات بالدوري الممتاز، قائلا:"ساسي تحدث معنا وحصل علي إذن بالسفر فأين الأزمة في ذلك؟!".

جنش يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك ونزلة برد لمصطفى محمد

أنتظم محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى فريق الزمالك في التدريبات الجماعية من جديد بعد خوض برنامج تدريبي خاص في الفترة الأخيرة خلال اليومين الماضيين قبل مواجهة أسوان ، وشارك جنش في التدريبات الجماعية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، الذي يقود تدريبات الرباعي جنش ومحمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي.

الزمالك يعلن إبرام عقود لحسين فيصل وأحمد عيد لـمدة 4 سنوات

أبرم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك عقودا لحسين فيصل مواليد 99 وأحمد عيد مواليد 2001 لاعبى فريق الناشئين لمدة 4 سنوات.