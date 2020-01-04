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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأمن يوافق على حضور 3500 مشجع فى الدورى بداية من 15 يناير

الأمن يوافق على حضور 3500 مشجع فى الدورى بداية من 15 يناير

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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