حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأمن يوافق على حضور 3500 مشجع فى الدورى بداية من 15 يناير الأمن يوافق على حضور 3500 مشجع فى الدورى بداية من 15 يناير الطلائع يتخلص من لعنة الزمالك ويعود للانتصارات بعد غياب ثلاث مباريات عمرو الجناينى: عقد شركة الـvar مدته 3 سنوات ونصف.. ونواجه أخطاء الحكام بحزم اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى المصرى اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح وطارق حامد قبل احتفالية جوائز الأفضل Advertisements رئيس الكاف و"ايتو" يصلان الغردقة لحضور حفل الافضل بإفريقيا 2019 الأشعة تؤكد تحسّن حالة رمضان صبحي وإمكانية تقليل مدة غيابه عن الأهلي سعد سمير يبدأ مرحلة التأهيل عقب جراحة وتر اكيلس أمير مرتضي عن متابعة ساسي لأهلى جدة: كل لاعب هيعمل متابعة لحساب هنعمل موضوع؟

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