شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة كريم نيدفيد لتدريبات الاهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لتدريبات الفريق الجماعية أواخر الأسبوع الجاري بعدما إقترب من الأنتهاء من المرحلة الأخيرة لتأهيله من الإصابة الاخيرة والطويلة التى أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

ويتعافى كريم نيدفيد من إصابة في غضروف الركبة، استلزمت إجراء أكثر من عملية جراحية في ألمانيا، وابتعد بسببها ما يزيد عن سبعة أشهر عن الملاعب ويؤدي اللاعب المرحلة الأخيرة من العلاج منذ فترة ، وسيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أيام قليلة.

ورفض الجهاز الفني للفريق الاستعجال في ملف عودة كريم نيدفيد للتدريبات الجماعية خوفاً من تجدد إصابته، أو حدوث انتكاسة في إصابته التي تأتى على مستوى الركبة خاصة وأن اللعب بعيد عن المشاركة في التدريبات والمباريات منذ فترة طويلة.

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كان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، قد استفسر من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن موقف كريم نيدفيد لاعب الوسط، تمهيداً للاستعانة به فى المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إصابة حمدى فتحى والتى تحتاج لفترة علاج طويلة.

وطلب فايلر تجهيز كريم نيدفيد نظراً للحاجة إليه على المستوى الفنى فى الفترة الحالية، فى الوقت الذى أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب لن يكون جاهزاً قبل شهر يناير المقبل بعد تجدد رشح ركبته خلال الأيام الماضية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير بالفريق أن نيدفيد سيعود للتدريبات نهاية الأسبوع المقبل ، موضحاً أنه الأهم من عودة اللاعب للتدريبات هو أن تكون العودة سليمة تماماً وأن يتعافي اللاعب تماماً من الأصابة ليكون جاهزا للعودة بكل قوة للتواجد في تشكيل الفريق إذا ما أراه الجهاز الفني.