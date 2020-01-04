7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 فى مقدمتها ، عمرو الجناينى: عقد شركة الـvar مدته 3 سنوات ونصف.. ونواجه أخطاء الحكام بحزم الأمن يوافق على حضور 3500 مشجع فى الدورى بداية من 15 يناير وافقت اللجنة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء سليمان شتا ، علي حضور 3500 متفرج في مباريات الدوري المقامة في محافظة القاهرة، بداية من مباراة الأهلي وطنطا المقرر لها المقرر لها الخامس عشر من الشهر الجاري بإستاد السلام، والتي تقام علي استاد السلام، وعقدت مديرية أمن القاهرة في الثانية من ظهر اليوم اجتماعا مع أندية الاهلي وطنطا والزمالك وإنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة وبيراميدز وحرس الحدود وإف سي مصر بقسم شرطة النزهة؛ للاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بعودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز. الطلائع يتخلص من لعنة الزمالك ويعود للانتصارات بعد غياب ثلاث مباريات تخلص فريق طلائع الجيش من لعنة الانتصار على الزمالك، وعاد للفوز بعد غياب ثلاث مباريات متتالية تعرض خلالها للخسارة مرتين أمام الجونة والمصريى وحقق تعادل وحيد أمام أسوان. عمرو الجناينى: عقد شركة الـvar مدته 3 سنوات ونصف.. ونواجه أخطاء الحكام بحزم أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد وعزمها الأكيد على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات. اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى المصرى رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى. Advertisements الأشعة تؤكد تحسّن حالة رمضان صبحي وإمكانية تقليل مدة غيابه عن الأهلي أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي لاعب الاهلي مؤخراً تحسن واضح في إلتئام مزق العضلة الخلفية الذي تعرض لها اللاعب مؤخراً بشكل يُبشّر بعودة رمضان للتدريبات الجماعية قبل المدة التى تم الإعلان عنها عند إصابة اللاعب يوم 17 ديسمبر الماضي في مران الفريق حيث تم تشخصية الإصابة على إنها مزق في العضلة الخلفية وتحتاج فترة تصل لـ6 أسابيع للتعافي من الإصابة. سعد سمير يبدأ مرحلة التأهيل عقب جراحة وتر اكيلس نشر سعد سمير مدافع فريق الأهلى، صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام عقب إجراء جراحة ناجحة في وتر اكيل سفى المانيا يوم الاربعاء الماضى وبداية مرحلة التأهيل . أمير مرتضي عن متابعة ساسي لأهلى جدة: كل لاعب هيعمل متابعة لحساب هنعمل موضوع؟ علق أمير مرتضي منصور المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، علي ما شهدته مواقع تواصل الاجتماعي من أنباء كثيرة متضاربة حول الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عقب سفره بعد نهاية مباراة فريقه أمام أسوان، في الجولة الحادية عشر من منافسات بالدوري الممتاز، قائلا:"ساسي تحدث معنا وحصل علي إذن بالسفر فأين الأزمة في ذلك؟!".

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