شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعبو المقاصة يحتفلون بعيد ميلاد "أمح" علي أنغام نشيد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل لاعبو مصر المقاصة، بعيد ميلاد المشجع أمح اليوم علي انغام أغنية " جمهوره ده حماه " الخاصة بجمهور النادي الأهلي، وأقام لاعبو مصر المقاصة محمد إبراهيم وريكو وصلاح أمين وإسلام جمال مدافع الاتحاد السكندري احتفالا لـ أمح بعيد ميلاده في احد الكافيهات بمنطقة المهندسين .

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 9 نقاط من 11 مباراة ، حيث حقق الفريق الفيومي الفوز في مباراتين فقط ، وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في 6 مباريات اخرهم الخسارة من الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 11 من الدوري، ويستعد المقاصة لمواجهة المقاولون العرب يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري، علي استاد المقاولون العرب بالجبل الاخصر، ويحتاج المقاصة للفوز في مباراة الاحد المقبل للارتقاء في جدول الدوري وعبور الازمة التي يعاني منها الفريق في الدوري.

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ويواجه المدير الفني لفريق المقاصة خطر الإقالة في حالة تعرضه للخسارة في مباراة الاحد ، حيث منح مجلس إدارة مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام فرصة أخيرة للمدير الفني للفريق في مباراة الاحد وفي حالة عدم تحقيق الفوز سيتم اقالة الجهاز الفني بالكامل، خاصة ان الفريق يعاني من حالات انقسام داخلية بسبب المدير الفني، بعدما طلب اكثر من لاعب الرحيل عن الفريق بسبب خلافات مع المدير الفني وعدم مشاركتهم في المباريات في مقدمتهم ميدو جابر ومحمد إبراهيم وشيميلس بيكلي وشريف حازم ومحمد دبش وفوافي وريكو.

وانتشرت انباء عن بدء المفاوضات من جانب نادي مصر للمقاصة مع بعض المدربين في مقدمتهم علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة وضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب الشباب.