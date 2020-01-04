شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

مران الأهلى.. عمار حمدي فى التأهيل والشحات يكتفى بالجزء البدنى

شارك عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، قبل أن يقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية اشتملت على الجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

شريف إكرامى يواصل الغياب عن المران الجماعى فى الأهلى

واصل شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى الغياب عن مران الفريق الجماعى الذى أقيم اليوم الجمعة، بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل تام من إصابته الأخيرة فى السمّانة حيث اكتفى الحارس بخوض برنامج تأهيلى للتعافى من هذه الإصابة، فيما خاض ثلاثى حراس المرمى بالفريق، محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، تدريبات قوية تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جاهزية النيجيرى جونيور أجايى للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة إف سى مصر، المقرر لها بعد غد الأحد، بالجولة 12 من مباريات الدورى العام، موضحا أن النيجيرى أجايى تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة فى المران الجماعى أمس، وبات جاهزًا للتواجد فى الحسابات الخاصة بمباراة إف سى مصر. Advertisements

عبد الحفيظ وعدلى يغادران إلى زيمبابوى الثلاثاء للترتيب لبعثة الأهلى