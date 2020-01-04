اخبار الرياضه

اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

مران الأهلى.. عمار حمدي فى التأهيل والشحات يكتفى بالجزء البدنى

شارك عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، قبل أن يقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية اشتملت على الجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

621b128dd2.jpg

شريف إكرامى يواصل الغياب عن المران الجماعى فى الأهلى

واصل شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى الغياب عن مران الفريق الجماعى الذى أقيم اليوم الجمعة، بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل تام من إصابته الأخيرة فى السمّانة حيث اكتفى الحارس بخوض برنامج تأهيلى للتعافى من هذه الإصابة، فيما خاض ثلاثى حراس المرمى بالفريق، محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، تدريبات قوية تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.

b148b25c28.jpg

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جاهزية النيجيرى جونيور أجايى للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة إف سى مصر، المقرر لها بعد غد الأحد، بالجولة 12 من مباريات الدورى العام، موضحا أن النيجيرى أجايى تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة فى المران الجماعى أمس، وبات جاهزًا للتواجد فى الحسابات الخاصة بمباراة إف سى مصر.

Advertisements
53bb2616de.jpg

 

عبد الحفيظ وعدلى يغادران إلى زيمبابوى الثلاثاء للترتيب لبعثة الأهلى

يغادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، وسمير عدلي المدير الإدارى بالفريق فجر الثلاثاء المقبل إلى زيمبابوى للاطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة الفريق هناك؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجارى فى مدينة بولاوايو.

حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجارى موعدًا للسفر إلى زيمبابوى؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا