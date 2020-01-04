شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد الأسبوع الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الجمعة 3 / 1 / 2019 مباراة واحدة فى ختام الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف وادى دجلة نظيره طلائع الجيش على ملعب بتروسبورت . الطلائع يتخلص من لعنة الزمالك ويعود للانتصارات بعد غياب ثلاث مباريات تخلص فريق طلائع الجيش من لعنة الانتصار على الزمالك، وعاد للفوز بعد غياب ثلاث مباريات متتالية تعرض خلالها للخسارة مرتين أمام الجونة والمصريى وحقق تعادل وحيد أمام أسوان. Advertisements جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى : جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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