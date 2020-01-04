شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن روي ألميدا المرشح لتدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادي الاسماعيلي في مفاوضات مكثفة مع البرتغالي روي ألميدا لتولي تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة،ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبى لخلافة الصربى ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعدما أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.

والسطور التالية تحمل بعض المعلومات عن المدرب المرشح لتدريب الدراويش:

- روي 50 عاما، ولديه خبرة عربية من خلال تدريب منتخب سوريا الأوليمبي.

- بدأ روي مسيرته التدريبية كمخطط أحمال منذ 2004، ولديه خبرة في الإعداد البدني تزيد عن 10 سنوات عبر فريق إشتوريل البرتغالي.

- وخلال عامين حتى 2006، عمل مع ثلاثة مدربين في التخطيط البدني للاعبين.

- في الفترة من 2008 وحتى 2009 انتقل للإعداد البدني مع فريق تروفينسي.

- أول خطواته التدريبية في الإدارة الفنية كانت مع منتخب سوريا تحت 23 عاما.

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- أول تعاون مع جوسفالدو فيريرا بالنسبة لروي ألميدا، عبر فريق باناثانيكوس من يناير 2012 وحتى نوفمبر طوال 43 مباراة وذلك كمدرب مساعد.

- فيريرا كان مدربا لسبورتنج لشبونة واصطحب معه روي ألميدا، ورغم رحيل الأول، إلا أن مخطط الأحمال ظل مستمرا وعمل مع ليوناردو خارديم المدير الفني لموناكو حاليا 35 مباراة، ماركو سيلفا المدرب الحالي للأسود 32 مباراة، وقبلهما مع فيريرا 15 مباراة.

- في يوليو 2013 عمل مع فريق براجا كمخطط للأحمال، طوال 28 مباراة مع جوسفالدو فيريرا.

-نجح في مساعدة فيريرا خلال ولايته الناجحة للزمالك

-تدريب فريق ريد ستار

-تدريب فريق تولوز

وبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار، اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، بعد أن حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الخميس عقب التعادل الايجابى مع انبى بهدف لكل فريق فى الجولة الـ 11 للمسابقة.