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بايرن ميونيخ يدخل صراع كبار أوروبا لخطف نجم دورتموند

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الجمعة 3 يناير 2020

كشفت تقارير صحيفة بريطانية أن​بايرن ميونيخ​ قرر دخول الصراع مع كبار ​أوروبا​، لمحاولة خطف ​جادون سانشو​ من ​بوروسيا دورتموند​.

وارتبط الدولي الإنكليزي، صاحب الـ19 عامًا، بعدد من كبار البريميرليغ طوال الفترة الماضية، على رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي.

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وحال نجاح بايرن في اقتناص سانشو، فإنه سينضم بذلك إلى كتيبة النجوم الذين لعبوا للغريمين مؤخرا، أمثال روبرت ليفاندوفسكي، وماريو غوتزه، وماتس هاميلس.

لكن هذه الأنباء تأتي في ظل تقارير أخرى، تفيد بأن دورتموند قرر عدم التخلي عن أي لاعب لبايرن ميونيخ، خلال السنوات المقبلة.

ودخل سانشو في أزمات عديدة مع إدارة ناديه، وكذلك مدربه السويسري لوسيان فافر، ما دفع الأخير لاستبعاده أكثر من مرة كإجراء تأديبي.

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