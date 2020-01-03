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شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يدخل صراع كبار أوروبا لخطف نجم دورتموند والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
كشفت تقارير صحيفة بريطانية أنبايرن ميونيخ قرر دخول الصراع مع كبار أوروبا، لمحاولة خطف جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.
وارتبط الدولي الإنكليزي، صاحب الـ19 عامًا، بعدد من كبار البريميرليغ طوال الفترة الماضية، على رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي.
وحال نجاح بايرن في اقتناص سانشو، فإنه سينضم بذلك إلى كتيبة النجوم الذين لعبوا للغريمين مؤخرا، أمثال روبرت ليفاندوفسكي، وماريو غوتزه، وماتس هاميلس.
لكن هذه الأنباء تأتي في ظل تقارير أخرى، تفيد بأن دورتموند قرر عدم التخلي عن أي لاعب لبايرن ميونيخ، خلال السنوات المقبلة.
ودخل سانشو في أزمات عديدة مع إدارة ناديه، وكذلك مدربه السويسري لوسيان فافر، ما دفع الأخير لاستبعاده أكثر من مرة كإجراء تأديبي.
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