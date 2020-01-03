- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة الفريق لمباراة إسبانيول، مساء غدًا السبت بمنافسات الدوري الإسباني.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
نيتو، سيميدو، بيكيه، جوردي ألبا، أومتيتي، جونيور فيربو، لينجليه، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، دي يونج، فيدال، كارليس بيريز، أنسو فاتي، إينياكي بينا، ميسي، سواريز، جريزمان.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.