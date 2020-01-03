مفاجآت في قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني

الجمعة 3 يناير 2020

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة الفريق لمباراة إسبانيول، مساء غدًا السبت بمنافسات الدوري الإسباني.

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وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

نيتو، سيميدو، بيكيه، جوردي ألبا، أومتيتي، جونيور فيربو، لينجليه، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، دي يونج، فيدال، كارليس بيريز، أنسو فاتي، إينياكي بينا، ميسي، سواريز، جريزمان.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.