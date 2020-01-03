شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يطيح بـ الفيصلي ويتأهل لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يناير 2020 تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق فوز صعب أمام الفيصلي باللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل محمد البريك الهدف الأول للهلال السعودي في الدقيقة 18. ثم أضاف رولي بونيفاسيا هدف التعادل للفيصلي من ضربة جزاء في الدقيقة 29 من الشوط الأول. Advertisements ثم سجل صالح الشهري هدف التقدم من جديد لصالح الهلال في الدقيقة 63. ثم تعادل الفيصلي في الدقيقة 74 عن طريق محمد قاسم. ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، وفشل كل منهما في خطف هدف الفوز، ليذهب الفريقين إلى ضربات الترجيح. وانتصر الهلال على الفيصلي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، ليتأهل الهلال لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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