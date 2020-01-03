صراع بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب موهبة برازيلية

الجمعة 3 يناير 2020

يأمل ​ريال مدريد​ لضم موهبة برازيلية جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم كونها تحظى أيضا بإهتمام ​برشلونة​.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، يستهدف النادي الملكي ​رينير جيسوس​، نجم ​فلامنغو​، المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2019، ووصيف كأس العالم للأندية.

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وسيحق لريال مدريد التعاقد مع اللاعب هذا الشهر، بشكل طبيعي، حيث أكمل عامه السابع عشر، وهو السن القانوني في إسبانيا، لكنه سيواجه منافسة شرسة من برشلونة و​مانشستر سيتي​، المهتمين كذلك بالحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد الريال مع رينير، لن يكون لدعم الفريق الأول، وإنما للكاستيا، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر رينير 35 مليون يورو، وهو الرقم الذي لن يقبل فلامنغو بأقل منه.