شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يفاوض تشيلسى للتعاقد مع «باتشواى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن نادى أستون فيلا الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الثنائى أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه، نجما المنتخب الوطنى، بدأ فى البحث عن بدائل للمهاجم البرازيلى ويسلى والحارس توم هيتون، بعدما تأكد غيابهما عن المشاركة فى مباريات «الفيلانز» حتى نهاية الموسم.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة الثنائى بقطع فى الرباط الصليبى، خلال مشاركتهما فى مباراة بيرنلى، والتى انتهت بفوز أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد.

وقالت الصحيفة، إن نادى أستون فيلا يستهدف التعاقد مع جاك باتلاند حارس ستوك سيتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض غياب الحارس توم هيتون، كما أوضحت أن الفيلانز دخل فى مفاوضات مع تشيلسى من أجل الحصول على خدمات باتشواى لتعويض غياب مهاجمه البرازيلى ويسلى.