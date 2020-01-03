شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستخرج تأشيرة زيمبابوى لـ«كهربا».. وتماثل «أجايى» للشفاء من شد «الخلفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استخرج الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تأشيرة سفر محمود عبدالمنعم «كهربا» إلى زيمبابوى تحسبًا لانتهاء أزمة قيده محليًا، فى حالة وصول البطاقة الدولية المؤقتة له من الاتحاد البرتغالى لكرة القدم. وشهدت الساعات الأخيرة المنقضية اتصالات مكثفة من مسؤولى القلعة الحمراء مع نظرائهم فى نادى أفيش البرتغالى للاستفسار عن سبب تأخر وصول بطاقة «كهربا» الدولية إلى اتحاد الكرة، ما تسبب فى تأخر قيده محليًا.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن مسؤولى «أفيش» أكدوا عدم وجود إشكالية فى إرسال البطاقة الدولية المؤقتة، ومن المنتظر إرسالها إلى اتحاد الكرة، خلال ساعات. فيما حدد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، فجر الأربعاء المقبل، موعدًا للسفر إلى زيمبابوى استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم، المقرر لها يوم 11 من الشهر ذاته، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا. وتطير البعثة إلى زيمبابوى فى رحلة طيران تشهد «ترانزيت» فى مطار أديس أبابا الإثيوبى قبل الوصول إلى هرارى، عاصمة زيمبابوى، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو، التى تحتضن اللقاء، وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلومترًا.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق تدريباته، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة نادى مصر، المقررة غدًا الأحد، فى الدورى. ويُنتظر أن يعلن «فايلر» أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المواجهة، للتوجه بعدها إلى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة للمبيت به ليلة المباراة. وأعلن الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور خالد محمود، تعافى جونيور أجايى من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها، والتى أبعدته عن المشاركة مع الفريق فى المباريات الأخيرة. وانتظم «أجايى» فى التدريبات الجماعية، أمس، وظهر بمستوى متميز، وأكد الطبيب أن «أجايى» بات جاهزًا للمشاركة فى المباراة من الناحية الطبية، وأن الأمر متروك للجهاز الفنى من الناحية الفنية.