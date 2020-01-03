شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال أزمة كل موسم بين الزمالك ولجنة الحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة نادى الزمالك مع لجنة الحكام واتحاد الكرة بسبب سوء مستوى التحكيم فى مباريات الفريق بالدورى، وقرر مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور تصعيد الأمر والتمسك بحقه فى استقدام حكام أجانب لمبارياته المتبقية فى الدورى على نفقة النادى لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.

وفتح مرتضى منصور، رئيس النادى، النار على لجنة الحكام واتهمها بمجاملة بعض المنافسين وتعمد تحجيم الزمالك لتعطيل مسيرته، مؤكدا أن ما يحدث من الحكام أمر غير مقبول، وإذا أراد المسؤولون إهداء الدورى لأحد الفرق فعليهم إعلان ذلك وإلغاء البطولة.

وأبدى رئيس القلعة البيضاء اندهاشه من إصرار اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى على التمسك بجمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام «رغم علمهم وحصولهم على صور من أوراق القضايا بين النادى والغندور».

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وتمسك «منصور» بطلبه اللجنة الخماسية المؤقتة استقدام حكام أجانب، رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يترأسها جمال الغندور بعد الظلم الذى تعرض له الفريق فى مبارياته، وآخرها أسوان، مهددًا بعدم استكمال الدورى فى حالة رفض استقدام حكام أجانب.

وسادت حالة من الارتياح بعد استعادة ذاكرة الانتصارات المحلية والفوز على أسوان بثنائية نظيفة، ورفض الجهاز الفنى منح اللاعبين أى فترة راحة وأخضع لاعبيه لمران استشفائى أمس، على أن يسافر الفريق إلى المنصورة اليوم السبت للانتظام فى معسكر مغلق بها ليلة مباراته مع طنطا غدا، ومنح كارتيرون، المدير الفنى، فرجانى ساسى إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته، فيما طبقت إدارة الكرة اللائحة على ساسى ومعاقبته ماليا بعد حصوله على إنذار دون داع.

وأعرب الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سعادته بالفوز على أسوان بهدفين، مؤكدا أن روح الفريق كانت عالية جدا بعد طرد طارق حامد فى المباراة، وأتمنى أن تستمر هذه الروح. وأبدى «كارتيرون»حزنه لغياب طارق حامد وفرجانى ساسى فى لقاء طنطا، وشدد على أن الفريق جاهز لتعويض الغيابات فى الفترة المقبلة، وأشاد بمستوى أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الصاعد.

من جهة أخرى، رصدت «المصرى اليوم» تفاصيل أزمة طارق حامد وطرده فى مباراة أسوان، حيث اختص اللاعب الجريدة بتفاصيل وكواليس حواره مع طارق سامى، حكم المباراة بعد إشهاره الكارت الأصفر الأول له، وقال حامد: «لم أخطئ فى حق الحَكم.. أقسم بالله لم أتلفظ بأى كلمة إساءة له.. ويمكنكم سؤاله عن ذلك».. مؤكدا أن «كل ما حدث هو توجهى إليه بعد الإنذار وقلت له أتمنى إنك تهدى وبلاش عصبية لأن المباراة مكهربة دون داعى، فرد علىّ: لو اتكلمت كلمة تانية هتطرد يا طارق، فقلت له: حاضر بس طالما إن الحوار بهذه الطريقة فمثل ما أنا أحترمك فلابد أن تحترمنى، ففوجئت به يشهر الإنذار الثانى وقام بطردى دون داع».

وكشف «حامد» عن أنه امتثل للقرار، رغم ظلمه فى الإنذار الثانى، «وخرجت من الملعب، لكننى فوجئت برفض عامل الإعلانات فتح المكان المخصص لخروجى من أرض الملعب»، مؤكدا أن العامل قاله بالحرف الواحد: «مش هفتح عِندًا فى اتحاد الكرة والحكم»، فاستدعيت حامل الراية وطالبته بإقناع العامل بفتح الباب المخصص لخروجى لكنه فشل أيضا فى إقناعه، وقال لاعب وسط الزمالك: «لم أفتعل أزمة، وهذا المكان هو المخصص لخروج ودخول اللاعبين ولست مسؤولا عن عدم فتحه.. والجبلاية والاستاد ومنظمو المباراة ولست أنا.. لأنه غير مطلوب منى المغامرة بالقفز حتى لا أتعرض لإصابة».