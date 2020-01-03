شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة ترفض تهديدات الأندية بالانسحاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تهديدات عدد من أندية الدورى الممتاز بالانسحاب من المسابقة، اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية التى وقع فيها الحكام خلال مباريات البطولة فى الفترة الأخيرة، فضلًا عن عدم السماح لأى ناد باستقدام حكام أجانب، حتى لو تحمّل النادى مصاريف استقدام الطاقم الأجنبى لمبارياته.

كانت أندية الزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى وسموحة، أعلنت ثورتها خلال الساعات الماضية، اعتراضًا على مستوى الحكام خلال مباريات الدورى، وأعلن نادى الزمالك رغبته فى استقدام طاقم حكام أجانب لمبارياته، بينما دعا الاتحاد السكندرى لاجتماع طارئ للأندية التى تضررت من الأخطاء التحكيمية. ووفقًا لمصدر مسئوول داخل اتحاد الكرة -رفض ذكراسمه- فإن الجبلاية ستطبق اللائحة على أى ناد سيتخذ قراره بالانسحاب، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة لن يرضخ لأى تهديدات من جانب الأندية.

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وشدد المصدر على أن الأندية التى تضررت من الأخطاء التحكيمية هى نفسها التى استفادت فى مباريات أخرى.

وأكد المصدر أن اللجنة المؤقتة، برئاسة الجناينى، توصلت لاتفاق مبدئى مع إحدى الشركات الأجنبية لتطبيق نظام تقنية الفيديو الـ«VAR» مع بدايات مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، مشيرًا إلى أن الأندية لن تتحمل أى تكاليف مالية بشأن تطبيق تقنية الفيديو وأن اتحاد الكرة سيكون المسؤول بشكل كامل عن التكلفة المالية لـ«VAR». وأوضح المصدر أن وفدًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وصل إلى القاهرة للتأكد من سلامة تطبيق تقنية الفيديو، إلى جانب تحديد برنامج زمنى لتدريب الحكام عليه.

وأكد أن الأخطاء التحكيمية ستستمر مثلما يحدث فى كل ملاعب العالم، لكن اللجنة المؤقتة لن تكرر أخطاء سابقة، كانت السبب فى تراجع مستوى التحكيم ومن بينها استقدام الحكام الأجانب.

يأتى هذا فى الوقت الذى استقر فيه عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، على عقد مؤتمر صحفى خلال الأسبوع المقبل، للرد على كل استفسارات الإعلاميين بشأن الأخطاء التحكيمية والأزمات التى مرت بها الكرة المصرية خلال الفترة السابقة، وشرح تفصيلى للقرارات التى اتخذتها اللجنة منذ تولى المسؤولية بتكليف من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».