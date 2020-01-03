شكرا لقرائتكم خبر عن وستهام يخطط لحرمان فلامنجو البرازيلي من «جابيجول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن نادي وستهام الإنجليزي، رصد 17 مليون جنيه إسترليني، لأفضل لاعب في أمريكا الجنوبية ومهاجم نادي فلامنجو البرازيلي، جابرييل باربوسا الشهير بـ«جابيجول».

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وتألق جابيجول، مع فلامنجو بإحراز 41 هدفا خلال الموسم المنصرم، وحقق فيه بطولة «كوبا ليبرتادوريس» والدوري البرازيلي، ووصافة مونديال الأندية.

كان اللاعب معارًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي لنادي فلامنجو البرازيلي، وبانتهاء الموسم يبقى اللاعب رهن الفريق الإيطالي، واستغل نادي وستهام الإنجليزي عدم احتياج النادي الإيطالي لخدمات اللاعب، وقدم عرضا لضمه في ميركاتو يناير الجاري.

وأبدى باربوسا، رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي «بريميرليج»، الأمر الذي قد يعكر صفو النادي البرازيلي، والذي يتمنى أن ينتقل اللاعب لصفوفه بصورة نهائية، خاصة في ظل رغبة بطل «ليبرتادوريس» حصد البطولات في الموسم الجديد.