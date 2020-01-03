شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس نادي بني سويف يكشف كواليس خلافات الإدارة.. واختفاء لاعب إفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انسحب جابر سليم، نائب رئيس نادي بني سويف الرياضي، من جلسة اجتماع مجلس الإدارة، اعتراضًا على ما وصفه خلال الجلسة بـ«تحزب» المجلس في اتخاذ قراراته، خاصة قرار تشكيل المكتب التنفيذي للنادي.

وحصلت «المصري اليوم» على صورة من محضر اجنماع مجلس الإدارة، والذى تضمن موافقة المجلس على تشكيل المكتب التنفيذي، برئاسة جابر سليم، نائب رئيس النادي، وعضوية كل من: بهجت الزعيري، وأحمد سيف، وأحمد الزعيري، ومصطفى شعبان، الأمر الذي اعترض عليه نائب الرئيس لمخالفته التشكيل المقترح المقدم منه، بخصوص الأعضاء، والمكون من «باهر الزعيري، وعلى جابر، ومحمد عبداللطيف، ومصطفى شعبان» كونهم الأعلى أصواتًا، بحسب ما جاء بالمذكرة.

وتضمن محضر الاجتماع مبررات اعتراض نائب رئيس النادي، موضحةً بأن المجلس تغاضى عن التشكيل المقترح والمعتمد على معايير موضوعية، بعيدًا عن الشخصنة، وأن ما جاء بقرار المجلس هو استمرار لسياسة «التحزب» التي يتبعها الأغلبية المرجحة بكفة رئيس النادي، دون مراعاة لمصلحة النادي أو تقاليده وأعرافه، طالبًا الاعتذار عن استكمال الجلسة، اعتراضًا على إدارة الأمور بداخلها، وكذلك اعتذر الأعضاء محمد عبداللطيف، ومصطفى شعبان، وإيمان أبوعوف، وتم رفع الجلسة.

Advertisements

وبالتواصل مع جابر سليم، نائب رئيس مجلس إدارة النادى، لسؤاله عن فريق الكرة بالنادي، الذي يلعب ضمن مجموعة الصعيد، للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز، أكد أن مجلس الإدارة قام بتوفير كافة وسائل النجاح لتحقيق حلم الصعود للممتاز ويتمنى من الله عز وجل التوفيق لتحقيق حلم طال انتظاره واستنزف كثيرا من موارد النادي.

وبسؤاله عما يتم تداوله عن هروب اللاعب إبراهيم كونيه، بعد حصوله على مبالغ مالية، أفاد بأنه لم يشاهد هذا اللاعب داخل النادى الرياضى وأن هناك بالفعل عقدا بين النادى واللاعب يفيد بحصول اللاعب على مبلغ مالى يقارب الثمانين ألف جنيه تقريبًا، ولا يعرف ما إذا كان تم تسجيله باتحاد الكرة من عدمه لكى يتمكن النادى من تتبع اللاعب قانونيا وعما إذا كان بالفعل اللاعب قد حصل بيده فعلاً على مبالغ مالية من عدمه وما مصير تلك الأموال، وأن ذلك مسؤولية لجنة الكرة داخل النادى ومن جانبه سيقدم مذكرة للعرض على مجلس الإدارة لاستجلاء حقيقة الأمر والإعلان عنها لأعضاء الجمعية العمومية لحقهم في معرفة كل كبيرة وصغيرة داخل النادي.

وأضاف أن كل ما يتعلق بشؤون كرة القدم داخل النادى هو من اختصاص لجنة الكرة، برئاسة رئيس النادى الذي فوضه أغلبية مجلس الإدارة ـ في وقت سابق ـ على اتخاذ ما يلزم وفى انتظار تقريرها وعرضه على مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا نهائيًا في أي مباراة خاضها الفريق الموسم الحالى ولاعبين لم يشاركوا إلا بضع دقائق في بعض المباريات من إجمالى 15 مباراة خاضها الفريق، على الرغم من حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.

وبسؤاله عن عدم مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بنادى الزمالك، نفى علمه نهائياً بهذا الموضوع.