شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يمنح مصطفى محمد راحة من تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى محمد، مهاجم الفريق، راحة من تدريبات الفريق الجماعية بسبب تعرضه للإجهاد بالإضافة إلى معاناته من نزلة برد قوية.

وخضع مصطفى محمد لتدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب بالنادي «الجيم»، فيما تم منحه راحة من التدريبات الجماعية.

وجقق الزمالك الفوز، أمس، على أسوان بهدفين نظيفين، أحرزهما مصطفى محمد وأحمد سيد «زيزو»، ويستعد لمواجهة طنطا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.