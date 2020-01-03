إنييستا يختار أفضل ثلاثة لاعبي وسط بالتاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

إختار نجم ​فيسل كوبي​ الياباني، الإسباني ​أندريس إنييستا​ أفضل ثلاثة لاعبي وسط من وجهة نظره.



وقال إنييستا: "مايكل لاودرب كان قدوتي منذ الطفولة هو وغوارديولا، طريقة لعبه جميلة، خصوصاً فيما يخص مركزه كخط وسط مهاجم، أحاول دائماً محاكاة طريقته".

Advertisements

وأكمل: "بوسكيتس مثل ​تشافي​ يلعب معي منذ زمن طويل، سواء في برشلونة أو إسبانيا، دوره مهم للغاية كلاعب ارتكاز، يجيد قراءة المباراة بشكل رائع".

واستمر نجم برشلونة السابق: "تمريراته دقيقة، ويفتح المساحات للاعبي خط الدفاع، كما أنه مهم للغاية في خطة لعب برشلونة".

وختم: "تشافي شاهدته في التلفاز ولعبت معه كثيراً، قائد ولاعب مثالي وصاحب تمريرات رائعة، كما أنه يجيد التحكم بالمباراة".

ولم يوضح إنييستا بعد قراره النهائي بالاستمرار مع كوبي أو الرحيل لنادي آخر خلال الفترة المقبلة.