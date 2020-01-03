عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

محمد الدمتناوي

مفاجآت في قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني



محمد الدمتناوي

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أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة الفريق لمباراة إسبانيول، مساء غدًا السبت بمنافسات الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

نيتو، سيميدو، بيكيه، جوردي ألبا، أومتيتي، جونيور فيربو، لينجليه، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، دي يونج، فيدال، كارليس بيريز، أنسو فاتي، إينياكي بينا، ميسي، سواريز، جريزمان.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.