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مفاجآت في قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

مفاجآت في قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني

محمد الدمتناوي

مفاجآت في قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني

محمد الدمتناوي

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أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة الفريق لمباراة إسبانيول، مساء غدًا السبت بمنافسات الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

نيتو، سيميدو، بيكيه، جوردي ألبا، أومتيتي، جونيور فيربو، لينجليه، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، دي يونج، فيدال، كارليس بيريز، أنسو فاتي، إينياكي بينا، ، سواريز، جريزمان.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.

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